Большинство остановочных пунктов не оборудованы должным образом

В 2020 году в Севастополе было оборудовано 36 автопавильонов на сумму 8,5 млн рублей. По госзаданию на 2021 год Севавтодор планирует установить еще 60 автопавильонов на сумму почти 14 млн рублей.

Последнее в немалой степени обусловлено обращениями граждан, о чем 8 февраля на аппаратном совещании сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта и развития и дорожно-транспортной инфраструктуры Анатолий Грищук.

По его словам, в результате проведенной инспекции технического состояния остановочных павильонов, оказалось, что из 795 остановок только 501 оснащены павильонами. Из них 49 —переданы ГБУ «Севастопольский автодор».

Как оказалось, не все остановочные пункты соответствуют установленным стандартам: освещение, заездной карман, разметка, оборудованный павильон и доступность для маломобильных групп населения.

— Из 501 к категории «умных» остановок относятся 117. По новому архетипу устроены только 73, к объектам, имеющим культурное и историческое значение, относятся 18. При этом 43 —отнесены к капитальными объектам частной формы собственности, 13 — представляют собой упрощенный стеклянный каркас, 96 — упрощенный каркас из профнастила, 141 объект относятся к категории «прочие», — сообщил А.Грищук.

Он также отметил, что ремонта требуют 170 павильонов, в том числе замены — 141.

При этом 641 объект не в полной мере оснащен всем комплексом требуемых элементов: надлежащей визуализацией маршрутной сети, элементами благоустройства, информационными стендами и т.д. На 270 становках отсутствуют скамейки для ожидания, на 349 — нет урн.

Полностью оборудованные всем необходимым павильоны установлены, в основном, в центре города.