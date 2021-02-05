Туризм выделили в отдельное управление

Проект документа на заседании гордского правительства представила и.о.начальника Главного управления культуры Анжела Сумакова.

По словам заместителя губернатора Марии Литовко, ежегодно туристский поток возрастает не менее, чем на 15%, в том числе в прошлом году, усложненном введенными ограничениями.

— Данное управление будет нести стратегическую задачу развития приоритетной отрасли экономики, и со 2 квартала этого года будет также заниматься реализацией национального проекта, который планируется к утверждению, — сообщила замгубернатора.

Напомним, что на заседании правительства, состоявшемся ранее, утвердили два дополнительных пешеходных маршрута Большой севастопольской тропы (БСТ) протяженностью 27 километров, а также один велосипедный длиной 21 километр. Последний, проложенный от Балаклавы, через Торопову дачу, до села Гончарное, планируется запустить в марте.

Таким образом, общая протяженность БСТ с учетом трех дополнительных маршрутов, теперь составит 250 км.

Любителям пеших прогулок также обещано провести к 1 апреля противоклещевую обработку, а к 1 апреля установить навигационные знаки по веломаршруту, а также отремонтировать площадки.

Напомним, что Большая севастопольская тропа включает 8 участков, каждый из которых является самостоятельным пешеходным маршрутом.