Туризм выделили в отдельное управление
Постановлением правительства Севастополя от 4 февраля функции главного управления культуры в сфере туризма переданы управлению туризма.
Проект документа на заседании гордского правительства представила и.о.начальника Главного управления культуры Анжела Сумакова.
По словам заместителя губернатора Марии Литовко, ежегодно туристский поток возрастает не менее, чем на 15%, в том числе в прошлом году, усложненном введенными ограничениями.
— Данное управление будет нести стратегическую задачу развития приоритетной отрасли экономики, и со 2 квартала этого года будет также заниматься реализацией национального проекта, который планируется к утверждению, — сообщила замгубернатора.
Напомним, что на заседании правительства, состоявшемся ранее, утвердили два дополнительных пешеходных маршрута Большой севастопольской тропы (БСТ) протяженностью 27 километров, а также один велосипедный длиной 21 километр. Последний, проложенный от Балаклавы, через Торопову дачу, до села Гончарное, планируется запустить в марте.
Таким образом, общая протяженность БСТ с учетом трех дополнительных маршрутов, теперь составит 250 км.
Любителям пеших прогулок также обещано провести к 1 апреля противоклещевую обработку, а к 1 апреля установить навигационные знаки по веломаршруту, а также отремонтировать площадки.
Напомним, что Большая севастопольская тропа включает 8 участков, каждый из которых является самостоятельным пешеходным маршрутом.