Стоимость потребительской корзины за год выросла

Минимальный набор продуктов и фиксированный набор потребительских товаров и услуг в Севастополе за прошлый год стали дороже на 9,6% и 4,9% соответственно.

По данным Крымстата, на конец декабря 2020 года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Севастополю составила 4658 рублей в расчете на одного человека, увеличившись с начала года на 9,6%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре составила 16829 рублей на человека, прибавив с начала года 4,9%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг является показателем покупательной способности населения, при помощи которого оценивается уровень материального благосостояния жителей и расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Стоимость набора исчисляется на основе единого количества товаров и услуг, а также фактических средних потребительских цен. В состав набора включены товары и услуги всех основных товарных групп, по которым было организовано наблюдение за ценами. Кроме того, в перечень включены товары, которые являются социально значимыми в потребительских расходах граждан.

С 1 января 2021 года в России введены новые актуализированные наборы потребительских товаров и услуг для еженедельного и ежемесячного наблюдения за ценами и тарифами. Еженедельно отслеживаются темпы изменения цен на товары и тарифов на услуги по 106 позициям, ежемесячно — по 556 позициям.

Кроме того, с 2021 года МРОТ (который по закону должен быть равен прожиточному минимуму трудоспособного населения) рассчитывают не от стоимости потребительской корзины, а от уровня доходов большинства граждан. Теперь его размер составляет 42% от средней заработной платы.

С 1 января федеральный МРОТ определен в размере 12792 рублей.