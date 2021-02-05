Проректор требовал 5% от суммы многомиллионого контракта

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Севастопольского госуниверситета, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Летом 2019 года между Министерством образования и науки России в лице университета и фирмой были заключены контракты на строительство первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки СевГУ.

Как установило следствие, действующий на тот момент проректор неоднократно лично и через посредников настойчиво предлагал генеральному директору фирмы-застройщика передать ему взятку в размере 5% от перечисленного аванса, что составляло свыше 6,4 млн рублей. Директору фирмы проблемами при согласовании ряда технических вопросов и расторжением контрактов.

В декабре 2019 года проректор получил через посредника взятку в размере 3,1 млн рублей. А в марте 2020 года при получении еще 2,4 млн рублей проректор СевГу был задержан оперативниками УФСБ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в прокуротуру для утверждения обвинительного заключения. Уголовные дела в отношении посредников в настоящее время расследуются, сообщила пресс-служба Следственного комитета.