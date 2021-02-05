Предлагают за деньги пересчитать вашу пенсию в большую сторону

Нечистоплотные юристы уверяют доверчивых пенсионеров, что смогут значительно повысить размер их пенсии, правда, за значительную плату.

Пенсионный фонд предупреждает, что в период пандемии участились случаи навязывания бесполезных платных юридических услуг людям пожилого возраста.

Представители частных организаций предлагают за денежное вознаграждение произвести перерасчет пенсии, уверяя, что направленное заявление будет рассмотрено с положительным для гражданина результатом, а деньги за подобные договоры об оказании юридических услуг можно будет взыскать с Пенсионного фонда. Доверчивые граждане заключают с ними договор об оказании юридических услуг.

Но Пенсионный фонд, проведя проверку направленных «юридическими службами» документов, видит, что законных оснований для перерасчета пенсии нет.

Поэтому Отделение ПФР по Севастополю призывает не доверять подобным предложениям, а если возникают вопросы, задавать их напрямую в Пенсионный фонд.

Помните, что все государственные услуги (в том числе перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского семейного капитала (МСК), выдача справки о состоянии индивидуального лицевого счета, консультации и т.п.) производятся в Пенсионном фонде бесплатно.