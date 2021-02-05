Переоформила на мошенника квартиру одинокой старушки

Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Севреестра, которая помогла мошенникам завладеть квартирой умершей одинокой женщины, утверждено прокуратурой и отправлено в суд.

Чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий и внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ.

Следствием установлено, что одинокая женщина 1923 года рождения с 1996 года проживала в квартире на ул.Дмитрия Ульянова. Жилье ей предоставила администрация Севастополя. После смерти старушки квартира должна была перейти в собственность города.

Однако спустя время в Сев­ре­естр обратился мужчина, представившийся сыном скончавшейся женщины, с заявлением о приостановке оформления недвижимости в собственность города в связи с открытием наследственного дела. Но мужчине было отказано, так как он не имел с умершей никаких родственных связей. Тогда он вместе с сообщниками нашел похожую по возрасту женщину с аналогичными персональными данными в Санкт-Петербурге и оформил договор купли-продажи квартиры между якобы живой владелицей и ее «сыном».

Осенью 2018 года замначальника отдела госрегистрации недвижимости Севреестра, которая была обязана провести экспертизу законности сделки, выявить несостыковки в данных и факт смерти реальной владелицы квартиры, зарегистрировала право собственности лжесына на квартиру.

В дальнейшем в рамках мошеннической схемы квартира была несколько раз перепродана.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

В рамках следствия были приняты меры о взыскании с подследственной материального ущерба в 2,7 млн рублей, причиненного городу в результате преступления.

Уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в организации и реализации мошеннической схемы с квартирой, выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.