В СевГУ собрали робота для урологических операций

Опытный образец робота-манипулятора для проведения операций с минимальным хирургическим вмешательством разработали ученые Севастопольского госуниверситета на базе кафедры «Информатика и управление в технических системах». Работа велась в рамках внутреннего гранта, выделенного Севастопольским госуниверситетом, сообщила пресс-служба вуза.

— Робототехнический комплекс уже выполнен в натуральную величину и полностью пригоден для проведения исследовательских испытаний в области малоинвазивной хирургии, в частности урологии, — рассказал заведующий кафедрой Алексей Кабанов.

Комплекс нужен для проведения малоинвазивных трансуретральных операций в автоматическом либо в полуавтоматическом режиме.

— Некоторые из этих операций требуют от врачей как больших физических усилий, так и временных затрат. Наш комплекс упростит их работу. В итоге можно будет увеличить количество операций, — рассказал доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» Денис Токарев.

На первом этапе роботом будет управлять врач, используя джойстики и спецманипуляторы. В дальнейшем возможны полностью автоматизированные операции.

После получения соответствующей лицензии ученые начнут испытание комплекса. Если оно пройдет успешно, образец будет передан на производство. В результатах разработки уже заинтересован индустриальный партнер.