Утвердили охранные зоны памятников культурного наследия регионального значения

Правительство Севастополя 4 февраля приняло постановление, утверждающее границы охраны, режим использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах трех объектов культурного наследия регионального значения.

Речь идет о «Памятнике воинам 77-й стрелковой дивизии» (на Сапун-горе), «Братской могиле еврейских солдат, погибших во время обороны Севастополя 1854-1855 гг.» (на Северной стороне), «Памятнике воинам 2-го бастиона» (Нахимовский район, улица 2-я Бастионная).

— В целях обеспечения сохранности данного объекта в его исторической среде и на сопряженной с ним территории установить охранную зону. Основным ограничением в данной зоне является запрет на возведение объектов капитального строительства, размещение объектов, оказывающих негативное вохдействие, устройство воздушных линий электропередач и наземных теплотрасс, размещение временных объектов: киосков. навесов и т. д., устройство отдельно стоящих рекламных информационных конструкций, ограждений, а также изменений и строительных планировочных характеристик историко-градостроительной и природной среды, — пояснила смысл постановления и.о.начальника Севнаследия Ирина Масликова.

При этом оговариввается разрешение на благоустройство, озеленение территорий, а также создание того, что необходимо для функционирования данных объектов.