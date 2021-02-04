Трехтомник об истории Севастополя выйдет в марте

Книга уже в типографии, сообщил на расширенном заседании президиума Российского исторического общества его председатель Сергей Нарышкин.

— Большим достижением видится и завершение многолетней работы над фундаментальным трехтомным трудом по истории Севастополя. Уверен, книга станет событием в общественной жизни нашей страны, даст богатый материал для новых научных дискуссий, будет большим подарком для жителей города и всех любителей отечественной истории. Издание уже в типографии. Рассчитываю, что тираж выйдет точно в срок — к седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, — объявил С.Нарышкин.

Он выразил признательность всему авторскому коллективу трехтомника, а также ответственным редакторам — Юрию Петрову и Екатерине Алтабаевой.