Новую больницу на Северной стороне построят к 2024 году

Новый палатный корпус больницы №4 будет построен до 2024 года, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Поручение по ее строительству было дано Президентом России по итогам встречи с общественностью полуострова в марте 2020 года.

Северная сторона — развивающийся район Севастополя, где проживает около 45 тысяч человек. В курортный сезон за счет гостей города число жителей увеличивается. Соответственно увеличивается нагрузка на существующее здание городской больницы № 4. Приведение существующих зданий в соответствие с санитарными нормами приводит к сокращению имеющегося коечного фонда, что создает дополнительную нагрузку на медицинское учреждение.

«Мероприятие по строительству нового корпуса ГБУЗС «Городская больница № 4» на 140 коек включено в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года». Реализация мероприятия запланирована с 2021-го по 2023 год», — говорится в ответе на запрос ТАСС. Запланированные на этот год проектно-изыскательские работы оцениваются в 50 млн рублей, на строительно-монтажные работы в 2022–2023 годах заложено 1,42 млрд рублей.

В настоящее время горбольница размещена в зданиях, построенных в 1950-е годы. Появление нового корпуса позволит увеличить коечный фонд и разместить на базе больницы высокотехнологическое оборудование.