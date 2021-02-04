На «Сметливом» провели первые экскурсии

На новом объекте парка «Патриот» Южного военного округа СКР «Сметливый» провели тестовые экскурсии для фокус-групп различных возрастов.

Итогом экскурсий будет доработка маршрутов по кораблю-музею, сообщили в пресс-службе парка..

СКР «Сметливый», выведенный из состава Черноморского флота, в 2020 году начали переоборудовать в плавучий музей. Летом он прошел доковый ремонт на 13-м заводе. На корабле после конвертации остались только оборудование и технические средства, необходимые для безопасной стоянки, обеспечивающие непотопляемость и пожаробезопасность.

С августа «Сметливый» ошвартован на Минной стенке. Работы по музеефикации корабля ведут специалисты-музейщики и флотские ветераны.