Для Художественного музея нашли нового подрядчика

Контракт с новым подрядчиком — ООО «Асгард» — на 175,2 млн рублей Единая дирекция капитального строительства заключила в конце 2020 года и даже перечислила почти 80 миллионов аванса. Ремонт теперь должен завершиться 31 декабря 2021 года.

Из всего перечня оставшихся работ по реставрации здания музея самые затратные — это окна и двери, а также воссоздание интерьера.

Напомним, что ремонт Художественного музея начали весной 2018 года. Изначально за выполнение работ взялась питерская фирма «Гуар», пообещавшая отреставрировать объект за 435 миллионов рублей, со сроком сдачи — декабрь 2019 года. Потом этот срок перенесли на конец 2020 года. Кончилось всё расторжением контракта, финансовыми скандалами судами и штрафами.

С начала ремонта уникальная коллекция музея складирована в разных местах, не всегда приспособленных для этого, а часть экспозиции выставлена в кинотеатре «Москва».

ООО «Асгард» в настоящее время ведет и реконструкцию спортивного комплекса им.200-летия Севастополя.