Для газификации изымут шесть земельных участков

Распоряжение об изъятии шести земельных участков для целей газификации сел Байдарской долины и ЮБК принято 4 февраля на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила директор ДИЗО Оксана Кузнецова, такая мера предусмотрена земельным и гражданским законодательством РФ.

По ее словам, участки, находящиеся в частной собственности, изымаются для прокладки газопровода низкого давления для газификации сел Байдарской долины, ЮБК, строительства новых и реконструкции существующих газораспределительных сетей, обеспечивающих сельские населенные пункты природным газом.

Как прозвучало на заседании, процесс изъятия участков для госнужд займет не менее полугода.