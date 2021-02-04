Благоустройство добралось и до Любимовки

По проекту в ближайшем будущем в этом районе на Северной стороне появятся благоустроенный пляж, набережная и сквер с аллеей героев.

В конце января прошли очередные обсуждения проекта по благоустройству пляжа и прилегающей к нему территории в поселке Любимовка. В слушаниях приняли участие представители городской и местной администрации, проектировщики, общественники, члены совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек», жители района.

Разработчик проекта — севастопольская компания «Приоритет» предложила участникам обсуждения несколько вариантов благоустройства. На территории в 15 гектаров планируются ремонт старых и обустройство новых пешеходных дорожек, создание детских игровых и спортивных зон, организация парковки и освещения территории, установка теневых навесов — пергол, летней эстрады, фонтана, а также комплексное озеленение территории.

«Мы предложили стильную, многофункциональную зону отдыха. Детские игровые и спортивные комплексы, концертную зону и объекты общественного питания», — рассказала генеральный директор ООО «Приоритет» Людмила Борденюк.

Кроме того, в Любимовке находится один из самых популярных на Северной стороне пляжей, поэтому вопрос благоустройства данной территории стоит весьма остро. Среди предложений, которые озвучили на общественных слушаниях, была организация централизованного сбора и очистки ливневых вод с дальнейшим использованием их для нужд пляжа и зеленой зоны.

В процессе обсуждений местные жители обратились к разработчикам с просьбой организовать входную зону, связанную с историей авиационного гарнизона. А по желанию ветеранской организации решили включить в проект создание сквера с аллеей героев.

«По предложению ветеранской организации и активистов Любимовки в проект была включена аллея героев. Было предложено два варианта эскизных решений. По результатам обсуждений внесены предложения, которые проектировщики обещали учесть», — сообщил собравшимся заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Сергей Михальчук.

Проект разрабатывается по инициативе местных жителей, которые обратились в правительство города с просьбой о благоустройстве пляжной территории и набережной. На данный момент выполнено 60% проектных работ.