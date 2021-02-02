Водолазы начали подготовку к конкурсу «Глубина-2021»

На Черноморский флот прибыли сборные команды водолазных специалистов для подготовки к участию во Всеармейском этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии в течение месяца будут проводить тренировки на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота в Севастополе.

На полигоне учебного центра участники «Глубины» отработают качество и скорость в выполнении элементов конкурса и выявят лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья.

Торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Глубина-2021» запланирована на 1 марта, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.