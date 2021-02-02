В январе выпала месячная норма осадков

Синоптики надеются, что и февраль в Крыму будет дождливым и снежным.

По сведениям горных метеостанций, в январе в районе Ай-Петри выпало 236 мм (152% нормы), а в районе Ангарского перевала — 81,3 мм осадков (84% нормы). В бассейнах рек ЮБК выпало 73,5-118,5 мм осадков, или 131-141% нормы, в бассейнах основных рек северного предгорья 39-58,1 мм, что составило месячную норму.

— По сведениям нашей метеостанции на Ай-Петри, средняя высота снега 31 января составила 37 сантиметров, — рассказали «Севастопольской газете» в отделе гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского управления гидрометеоцентра. Снега много, и он качественный — плотный. Запас воды в снеге 96 мм, это 95% нормы.

В январе произошло улучшение гидрологической обстановки, уже с 22 января пошло постепенное таяние снега, которое сопровождалось дождями. По сравнению с декабрем, в бассейнах большинства рек Севастопольского региона выпало существенное количество осадков. В общей сложности они составили месячную норму.

С 30 декабря после 140-дневного перерыва наконец-то возобновился сток в верховье реки Черная. А утром 14 января — сток в верховье реки Альма, где пересыхание русла наблюдалось 163 дня.

— Все еще только начинается, — с надеждой на большую воду говорят гидрологи.

Что касается самого Чернореченского водохранилища, то в него уже поступило 4,3 млн кубометров воды. Это данные гидропоста, расположенного чуть выше водохранилища.

Специалисты надеются, что погода еще порадует крымчан осадками. 5 февраля ожидается прохождение холодного фронта. На территорию Крыма зайдет холодный воздух, который принесет осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, и снег.

Хорошо, если бы в горах продолжилось образование снежного покрова, который продержался бы до самой весны. По словам специалиста-гидролога, полуострову сейчас нужен хороший мороз, какой был зимой 2018-2019 года. Тогда в течение зимы снег накапливался, весной это обеспечило тало-дождевой сток, без которого водохранилища не заполняются.

Тогда Чернореченское водохранилище заполнилось почти до 100%.