Треть губернаторов в России уже сделали прививки от коронавируса

Губернаторы 26 субъектов РФ уже сделали прививки от коронавируса, главы еще более чем 20 регионов планируют вакцинироваться в ближайшее время, сообщает ТАСС .

Из 11 губернаторов на Дальнем Востоке уже привились пятеро, в Центральном федеральном округе — шестеро из 16. Также прививку сделали главы Москвы и Московской области. В Поволжье и Северо-Западном федеральном округе вакцинировались по четыре губернатора, на Урале — два. В Сибири, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе прививки сделали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В пяти регионах чиновники прошли вакцинацию еще на стадии испытаний препарата: руководители Калининградской области Антон Алиханов, Хабаровского края Михаил Дегтярев, который также уже стал донором плазмы, Нижегородской области Глеб Никитин, Башкирии Радий Хабиров, а глава Коми Владимир Уйба, получивший препарат в числе первых испытуемых, объявил 25 января во время встречи со студентами-медиками, что антител у него не осталось и он планирует привиться повторно. Глава Липецкой области Игорь Артамонов будет участвовать в третьей стадии испытаний вакцины «Ковивак».

О желании сделать прививку заявляют главы 23 субъектов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что сделает это, как только начнется массовая вакцинация в регионе, — после 8 февраля. Александр Беглов отмечал, что намерен привиться, но только после того, как вакцину в Санкт-Петербурге получат те, кому она необходима в первую очередь: медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока ждет разрешения врачей на вакцинацию, так как один из его помощников недавно заразился коронавирусом.

Некоторые руководители регионов уже переболели. Одним из первых весной 2020 года заразился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Многие пока надеются на иммунитет, создаваемый выработавшимися во время болезни антителами. Однако и среди них есть те, кто уже задумывается о вакцинации. Так, в правительстве Республики Алтай ТАСС сообщили, что глава региона Олег Хорохордин переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, на данный момент у него подтвержден достаточно высокий титр антител, но при снижении этого показателя руководитель субъекта готов привиться «Спутником V».