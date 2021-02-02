Проект «Ипотека» перевыполнен
Департамент капитального строительства Севастополя подвел итоги реализации регионального проекта «Ипотека» в 2020 году. Практически все его показатели исполнены более чем на 100%.
Предоставлено 2024 ипотечных кредита против 1 289 единиц, утвержденных в паспорте регионального проекта. Выполнение составило 157%.
Объем выданных ипотечных кредитов составил 5 411,0 млн рублей (179,5%), при плановом показателе 3 015,0 млн рублей.
Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту составил 7,95% при плановом годовом значении 9,6%.