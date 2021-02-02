Первая стоматология закупила современное оборудование

«К нам регулярно поступает новое оборудование. Я хотел бы сосредоточиться на четырех единицах, которые связаны с лечением, протезированием, диагностикой зубов и онкоскринингом — ранним выявлением опухолевых и предопухолевых процессов», — рассказал журналистам главный врач стоматологической поликлиники №1 профессор Вячеслав Никольский.

Совершенно новым для Севастополя является микроскоп, который позволяет в наиболее сложных случаях более точно и с гарантированным результатом лечить зубы. Особенно эффективно его применение при лечении каналов, восстановлении зубов и в непростых клинических ситуациях.

В прошедшем году поликлиника также купила компьютерную цифровую систему по диагностике состояния зубов. Новая система панорамного рентгена позволяет провести точную комплексную диагностику и максимально быстро получить целостную картину во всех деталях.

Новейший аппарат онкоскрининга находится в стадии закупки. По словам В.Никольского, такой системы в Севастополе нет даже в частных клиниках. При помощи метода флюресцентной стоматоскопии аппаратом исследуется слизистая полости рта, выявляются даже минимальные признаки хронических заболеваний, предраковые состояния и ранние стадии рака.

Кроме того, в поликлинике внедрена современная технология протезирования. Высокотехнологичный имплантатор позволяет без препарирования сохранившихся зубов избегать съемного протезирования.

«Протезирование в систему ОМС не входит. Это было и остается платной услугой, — уточнил В.Никольский. — Но при этом это наиболее высококачественная услуга. В нашей клинике теперь используется две системы. Обе немецкие. Хочу заверить, что даже в тех случаях, когда это платная медицинская услуга, тариф рассчитан таким образом, что он социально ориентированный и минимальный из всех экономически возможных расчетов».

По словам главного врача, первостепенной задачей поликлиники является оказание медицинской помощи в рамках ОМС, но также оборудование используется и для оказание платных медицинских услуг во всех случаях, когда эти услуги не предусмотрены в системе ОМС.