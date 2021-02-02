Наркодилеру предъявлено обвинение

Одному из участников преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Севастополе, предъявили обвинение.

В его обязанности входили прием поставок, расфасовка и передача готовых наркотиков непосредственно распространителям.

42-летнего севастопольца задержали с поличным вместе с соучастниками в июле прошлого года при попытке сбыта амфетамина и сильнодействующего вещества «Прегабалин», сообщили в пресс-службе Пограуправления ФСБ России по Республике Крым.

В частном доме, где проживал мужчина, обнаружена нарколаборатория, остатки наркотических средств, оборудование, предназначенное для их сортировки, электронные устройства, с помощью которых наркодилер выходил на связь с поставщиками и клиентами.

После дополнительных оперативно-следственных мероприятий в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Обвинение наркодилеру предъявлено, он остается под стражей.