Депутаты готовятся к новым слушаниям по генплану

Законодательное собрание Севастополя на заседании 2 февраля внесло изменение в региональный закон об общественных слушаниях. Теперь он соответствует Градостроительному кодексу РФ.

Председатель комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов пояснил, какие именно изменения необходимо прописать в региональном законе «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Севастополе», чтобы он соответствовал Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Сейчас срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план города Севастополя, со дня опубликования оповещения о начале и до дня опубликования заключения о результатах составляет не менее одного и не более трех месяцев.

— В июле мы приняли региональный закон о порядке общественных слушаний, но спустя некоторое время в федеральное законодательство были внесены изменения. Они касаются уменьшения этого срока до двух месяцев в некоторых случаях при немасштабных изменениях. Например, при реконструкции объектов капитального строительства. Наша задача отразить изменения в региональном законе, — объяснил суть изменений В.Горелов.

За изменения депутаты проголосовали единогласно сразу в двух чтениях.

Спикер заксобрания Владимир Немцев, общаясь с журналистами после заседания, отметил, что принятие нового генплана Севастополя есть в планах по законотворчеству на предстоящий год. «Конечно, принятие генплана. Думаю, что в этом году мы его все-таки примем», — сказал он.

Новый генеральный план Севастополя начали разрабатывать в 2015 году и представили общественности в 2017-м. Во время слушаний жители города высказали около 10 тысяч замечаний. В основном они касались несоответствия предложенного в генплане территориального зонирования существующему. По Севастополю прокатилась череда митингов. Люди выступали против предполагаемой застройки территорий под ИЖС, гаражи и садовые товарищества многоэтажными кварталами.

Документ отправили на доработку и должны были принять к концу 2018 года. Потом дату несколько раз переносили. В 2020 году в городском правительстве заговорили, что новый генплан уже устарел и потребуется разработка нового документа с корректировкой технического задания.

В настоящее время в Севастополе действует генеральный план, утвержденный в 2005 году.