C 1 февраля не все театры заработали

В Севастополе смягчили коронавирусные ограничения и театрам разрешили возобновить проведение спектаклей. Но оказалось, не все смогли это сделать с 1 февраля.

Ждут решения командования

Театр им.Лавренева ЧФ планирует пригласить зрителей только с 12 февраля, что связано с соответствующим приказом командования Южного Федерального округа, в прямом подчинении которого находится флотский театр.

Как пояснила главный администратор театра Юлия Пимкина, лавреневцы позже других приостановили работу со зрителями прошлой осенью, а теперь позже других войдут в привычный рабочий ритм. Соответствующую просьбу о возобновлении деятельности с 12 февраля руководство театра заблаговременно отправило в Ростов-на-Дону и теперь ждет положительного решения.

По словам Ю.Пимкиной, театр не имеет задолженности перед зрителями, часть билетов была забронирована, после 12 февраля их можно выкупить в театральных кассах.

Афиша составлена, зрителей ждут

В Севастопольском театре юного зрителя никаких сложностей с возобновлением театральной деятельности не возникло.

По словам директора театра Андрея Маймусова, за 10 дней до указанного срока была открыта предварительная продажа билетов. Часть билетов была приобретена на перенесенные спектакли. Их действие пролонгируется, что абсолютно не исключает возможности приобрести в театральной кассе билеты на спектакли, значащиеся в февральской афише.

Но в рамках 30-процентной вместимости в зрительном зале СевТЮЗа одновременно смогут находиться только 60 зрителей. Поэтому билеты закончатся быстро.

Для лишних зрителей сыграют в марте

В Севастопольском русском академическом драмтеатре им.Луначарского ситуация принципиально иная. Решение о возобновлении работы театра — долгожданное и планируемое. Афиша на февраль сформирована, но билеты раскуплены еще в октябре-ноябре, рассказала администратор театра Людмила Маймусова.

По ее словам, в этом и главная сложность. Билеты были проданы, когда театр давал спектакли на условиях 50-процентной заполняемости зала. Нынешнее требование обеспечить 30-процентную заполняемость означает, что часть зрителей на спектакль не попадут. Для выполнения обязательств перед ними рассматривается вопрос об организации четырех дополнительных спектаклей в марте.

За более конкретной информацией предлагают обращаться в кассы театра. Тем более, что часть заранее купленных билетов в силу личных обстоятельств наверняка будет возвращена в кассы.

Танцы начнутся с пятницы

Спектакли в Театре танца возобновятся с 5 февраля, сообщил «Севастопольской газете» директор театра Александр Елизаров.

По его словам, частично билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены. Однако в кассах запас билетов еще есть.

— Мы понимаем, что люди еще опасаются сложной эпид­обстановки, понадобится некоторое время для «раскачки». Но афиша февраля уже вывешена на сайте театра. Будем танцевать для вас! — сказал А.Елизаров.

Кстати

Афишу театров и расписание сеансов кинотеатров смотрите на сайте «Афиша Севастополя» afisha.sevastopol.press