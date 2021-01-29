Здание для медицинского колледжа хотят арендовать

Более тысячи студентов-медиков сейчас учатся в здании, рассчитанном на 400 учащихся. Поэтому возникла необходимость в дополнительных площадях.

Руководство медицинского колледжа им.Ж.Дерюгиной обратилось к депутатам Законодательного собрания Севастополя с просьбой оказать содействие в выделении средств для аренды помещения для проведения учебного процесса.

— В настоящее время медицинский колледж, в котором обучается 1020 человек, размещается в здании начальной школы, 1958 года постройки. Помещение рассчитано на 400 обучающихся. В колледже 18 учебных аудиторий. С учетом целевого набора и ежегодного увеличения численности абитуриентов наблюдается существенный дефицит учебных площадей, — прокомментировала ситуацию глава комитета Татьяна Щербакова.

По ее словам, в предыдущие годы выделялись средства на строительство симуляционного центра на территории колледжа, но ни департаментом здравоохранения, ни департаментом капитального строительства они не освоены. Поэтому руководство колледжа предлагает арендовать помещение и оборудовать его всем необходимым для проведения практических и теоретических занятий студентов.

Члены постоянного комитета по здравоохранению приняли решение обратиться в правительство города с просьбой помочь решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

— На данный момент это оптимальное решение в сложившейся ситуации, — поддержала предложение администрации колледжа Т.Щербакова.

Как уточнили в медколледже, в аренду они хотят здание на ул.Карантинной, которое ранее арендовал для себя департамент здравоохранения, а сейчас — ДИЗО. Другой вариант — модульная быстровозводимая конструкция, но он не поможет решить проблему оперативно.

Напомним, в сентябре 2020 года проходили общественные слушания по поводу строительства в Севастополе медицинского кластера в районе хутора Пятницкого. Согласно планировке, в одном месте должны быть сосредоточены больница скорой помощи, инфекционная больница, онкологический диспансер, психиатрическая больница, центр судмедэкспертизы, медицинский колледж с общежитием и подстанция скорой помощи.

Презентуя медицинский кластер, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил: «Я хочу сделать кластер — здание [для медицинского колледжа], общежитие, условия для студентов. Очень хочется, чтобы в Севастополе появилось высшее медицинское образование».

Но уже в конце декабря он сделал другое заявление. Оказалось, что на строительство широко анонсированного нового здания медколледжа на хуторе Пятницкого денег нет.