Все корабли проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота

Еще два патрульных корабля проекта 22160 будут построены для Черноморского флота. Всего таких кораблей в составе флота планируется шесть, сообщил журналистам начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Александр Витко.

«Все шесть кораблей будут для Черноморского флота», — сказал Витко, отвечая на вопрос ТАСС, для какого флота предназначены пятый и шестой корабли проекта 22160.

Он уточнил, что проект зарекомендовал себя хорошо и если будет принято решение о дальнейшем строительстве кораблей, они, как ожидается, будут для других флотов.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Они способны развивать скорость в 30 узлов, водоизмещение составляет около 1 300 тонн, численность экипажа — около 80 человек, дальность плавания корабля — 6 000 морских миль. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

На заводе «Залив» в Керчи 29 января был спущен на воду новый патрульный корабль серии 22160 «Сергей Котов». Головной корабль этого проекта «Василий Быков» был заложен 26 февраля 2014 года.

«Василий Быков», а также второй и третий корабли серии — «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» — входят в состав Черноморского флота. На стапелях Зеленодольского завода имени А. М. Горького ведется строительство еще двух кораблей проекта 22160 — «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Их планируется сдать до 2023 года.