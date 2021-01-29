В Севастополе будет Сад памяти Василия Ланового

«Сад памяти», который будет посвящен актеру Василию Лановому, заложат в городе-герое Севастополе в 2021 году, сообщили ТАСС в оргкомитете этой международной акции.

Народный артист СССР В.Лановой в начале января был госпитализирован с коронавирусом, умер 28 января в возрасте 87 лет.

«В 2021 году в рамках международной акции первый Сад памяти в Севастополе будет разбит в честь Василия Ланового. Решение принял оргкомитет, подчеркивая, что для многих Василий Лановой останется в памяти как «народный офицер», человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций страны», — говорится в сообщении.

В Год памяти и славы В.Лановой стал главным послом международной акции «Сад памяти». Вместе с волонтерами он участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе на старте акции в Крыму и в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Кроме того, В.Лановой был одним из основателей патриотической акции «Бессмертный полк» и председателем попечительского совета акции.

В.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 г. был актером Государственного академического театра им.Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци, «Каменный гость» по пьесе Александра Пушкина. Герой Труда Российской Федерации, лауреат Ленинской премии за участие в документальном фильме «Великая Отечественная». Среди его наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.

Международная акция «Сад памяти» — инициатива по высадке 27 миллионов деревьев в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Стартовала акция 18 марта 2020 года в Севастополе.