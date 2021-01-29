Центральную часть площади Восставших хотят превратить в сквер

Речь идет об обсуждении «Концепции благоустройства внутреннего периметра кольцевой развязки площади Восставших». В качестве положительного примера уже выполненного подобного благоустройства был приведен сквер на площади Лазарева.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Севастополя, в процессе обсуждения жители города высказали мнения по поводу количества и качества предполагаемых к высадке зеленых насаждений. Их также волнуют вопросы установки малых архитектурных форм, скамеек для отдыха и урн для мусора.

Как люди будут попадать в этот сквер в центре площади, который сейчас полностью огорожен дорожным ограждением, из сообщения осталось не ясно. Но депутат Татьяна Щербакова уточнила «Севастопольской газете», что «внутренний периметр кольцевой развязки пл.Восставших» — это не центр площали, а скверик напротив здания УМВД (бывший ДПП).