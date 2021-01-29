Телефонные мошенники обманывают доверчивых севастопольцев

Жертвами дистанционных мошенников стал 31-летний мужчина и 69-летняя женщина, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Схема, с помощью которой преступники завладели денежными сбережениями, одна: на мобильные телефоны жителей города позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка, и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа узнали коды из смс-сообщений, которые на свои телефоны получили потерпевшие. После этого злоумышленники получили доступ к банковским счетам своих жертв и похитили все их деньги.

Уважаемые граждане! Полиция Севастополя призывает вас быть максимально бдительными при общении по телефону с неизвестными абонентами. Ни в коем случае никому не сообщайте свои персональные данные и любую информацию, касающуюся вашей банковской карты или счета. Эту информацию у вас спрашивают только дистанционные мошенники. Не выполняйте манипуляции под диктовку и никому не сообщайте смс-коды, которые могут прийти на ваш телефон.

Полиция напоминает, что сотрудники банка никогда не звонят по вопросам блокировки карт или подозрительных транзакций — вся необходимая информация у них уже есть. Если вам позвонили по вопросам блокировки карты или по другим якобы возникшим проблемам с вашим банковским счётом, немедленно прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию» своего банка, чтобы убедиться, что с вашими денежными сбережениями все в порядке.