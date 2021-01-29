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Судостроительный техникум на улице Гоголя отреставрируют

Хрулёва Инга

Здания, которые весь Севастополь считает колыбелью главного вуза города, как объект культурного наследия оказались совсем не институтскими.

Тендер на разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ с приспособлением объекта культурного наследия регионального значения — здания севастопольского судостроительного техникума на ул. Гоголя, 12-14, — выиграл научно-производственный центр «Цера» из Пензы.

Согласно контракту подрядчик, имеющий лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, должен разработать проектную документацию за 210 дней с момента заключения договора. Стоимость работ около шести миллионов рублей.

Техническим заданием ремонтно-реставрационные работы должны быть проведены в главном корпусе с подвалом и крыльцом, 1969 года постройки; в учебно-лабораторном корпусе (1960) и спортивном корпусе (1969).

Удивительно, что заказчик — а это Севастопольский государственный университет — в техническом задании указывает даты постройки зданий: 1960-й и 1969 год. А в книге севастопольского краеведа Евгения Веникеева читаем: «Комплекс зданий Севастопольского приборостроительного института по адресу: улица Гоголя, 12-14, был построен в 1950 году (архитектор Б.Митник)». Комплекс зданий внесены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Севастополя приказом Министерства культуры Российской Федерации от 06.12.2017 №131042-р зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под №921721259950005.

Институт или техникум?

Оказывается, «прародителем» судостроительного техникума считают Севастопольский народный политехнический техникум, который в 1930 году располагался в здании бывшего Константиновского реального училища (ныне школа №3 на ул.Советская). С 1939 года он находился в здании бывшей гимназии Ахновской, на месте нынешнего памятника Ленину. С началом Великой Отечественной войны техникум эвакуировали в Астрахань, а затем в Алма-Ату, где он работал до 1948 года.

После возвращения в Севастополь в 1951 году техникум разместился в новом здании на ул.Гоголевской (ныне Гоголя) в специально построенном для техникума комплексе зданий. В 1960 году в связи с созданием в городе приборостроительного института техникум переехал в здание бывшей гостиницы «Кист» на площади Нахимова, а весь комплекс учебных помещений на ул.Гоголя передали вузу.

С 1985 года техникум размещается в новом здании на ул.Репина. С 2004 года он реорганизован в Севастопольский Морской колледж Киевской государственной академии водного транспорта, а в 2014-м вошел в состав Севастопольского государственного университета.