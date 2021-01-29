Студентам из сельской местности обещают компенсировать проезд к месту обучения

Так решила комиссия Законодательного собрания Севастополя по бюджету.

Вопрос о компенсациях был рассмотрен в связи с письменным обращением членов Севастопольского физкультурно-спортивного клуба «Байдарская долина».

Заместитель главы бюджетной комиссии Татьяна Лобач говорит, что к депутатам неоднократно обращались жители сельской зоны, жалуясь, что их студенты находятся в неравных условиях с горожанами.

Депутаты попросили руководителей вузов города предоставить информацию о количестве обучающихся на дневной форме студентов, которым не предоставляется общежитие и которые проживают в сельской местности.

Также для подготовки финансово-экономического обоснования и включения предложений в профильные программы парламентарии попросили коллег обозначить потребности в компенсации студентам платы за проезд на общественном транспорте, сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя.