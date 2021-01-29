Синоптики обещают потепление к концу выходных

Крымский полуостров в пятницу, 29 января оказался в зоне холодного арктического фронта. Но уже в воскресенье температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

По прогнозу Крымского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 января на полуострове мокрый снег, местами очень сильный, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов до -1…-6 ночью, днем +1…+6°, в горах 0…-5°.

К воскресенью, 31 января интенсивность осадков уменьшится, ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 3-5 градусов.