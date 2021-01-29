Шторм смыл плитку на Приморском бульваре и на мысе Хрустальный

Шторм 28 января разрушил плиточное покрытие на набережной Приморского бульвара и на пляже мыса Хрустальный.

Последствия стихии хорошо видны в районе Памятника затопленным кораблям, около Дворца детского и юношеского творчества, а также на другой стороне Артбухты — на пляже Хрустальный.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, всего пострадало примерно 150 кв. метров покрытия. С утра 29 января разрушения, причиненные морем, принялись ликвидировать.

Ремонт начнут сразу после окончания зимних штормов, сейчас это делать нецелесообразно. Смытую плитку планируется вернуть на прежнее место.

На мысе Хрустальный заменой плитки должен заняться оператор пляжа, что, как выяснилось на месте, он уже делает. При этом сразу вспомнилось о летнем обещании заменить обычную тротуарную плитку на гранитную, чего так и не сделано.

Подобное происшествие произошло не впервые. Севастопольцам памятен знаменитый ноябрьский шторм 2007 года, который разбил набережную Приморского бульвара и «слизал» с нее многочисленные стационарные и нестационарные объекты. И в марте 2013-го волны серьезно разворотили гранитные плиты у Памятника затопленным кораблям.

Пляж на мысе Хрустальный начали выкладывать тротуарной плиткой в апреле 2020 года. Горожане изначально высказывали мнение, что эти работы лишены всякого смысла, плитку разобьет и смоет первый серьезный шторм, что и произошло в начале июля. И вот опять...