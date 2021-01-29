Сгорел собачий приют

Пожар в частном приюте для животных на улице Энергетиков потушен, погибли две собаки.

Пожар в частном приюте для животных на улице Энергетиков потушен, погибли две собаки.

Сообщение о пожаре в Нахимовском районе поступило оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю 28 января в 20.31.

На улицу Энергетиков прибыли два отделения двух пожарно-спасательных частей. На месте было установлено, что происходит пламенное горение отдельно стоящего вагончика.

В 20.53 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар ликвидирован в 22.01. По первичной информации его площадь составила 50 кв.м.

При проливке и разборке конструкций обнаружены две погибшие собаки. Сколько животных находилось в собачьем приюте-передержке, в сообщении ГУ МЧС не говорится.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.