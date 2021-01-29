Разработали предложения по поддержке строительства рыболовецких судов

По итогам встречи президента России Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя в марте 2020 года правительству страны и городским властям были даны поручения, в том числе подготовить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота.

«В адрес правительства Российской Федерации были направлены предложения правительства Севастополя о мерах по развитию судостроения в части строительства рыбопромысловых судов. Также вопросы строительства промысловых судов рассматривались в рамках Севастопольского морского бизнес-форума в октябре 2020 года. В настоящее время предложения находятся в стадии проработки профильными министерствами», — говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Какие именно предложения высказаны властями Севастополя, в правительстве не уточнили.

Ряд мер поддержки в этой отрасли уже действует. В частности, в качестве наиболее значимого инструмента называется постановление правительства РФ, в соответствии с которым при строительстве малых промысловых судов длиной до 40 м российской компании возмещается до 30% стоимости (но не более 30% от предельно установленной) судов, заложенных не ранее 1 января 2019 года, имеющих российский флаг и заключение о подтверждении производства промышленной продукции в РФ. Судно должно быть построено за счет собственных средств либо на основе договоров с российскими финансовыми учреждениями.