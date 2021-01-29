Обокрал квартиру приятеля

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже телевизора и пневматического оружия у своего знакомого.

Гостеприимство и доверчивость дорого обошлись 63-летнему севастопольцу. Мужчина пригласил к себе приятелей для совместного застолья. Один из гостей незаметно похитил ключи от входных дверей его квартиры. На следующий день, когда хозяин ушел на работу, злоумышленник проник в его жилище, похитил телевизор и четыре пневматических пистолета общей стоимостью 50 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Полицейские установили, что 44-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.