Новый патрульный корабль спущен на воду в Керчи

На торжественную церемонию собрались несколько сотен человек: представители Черноморского флота и властей Крыма, сотрудники завода «Залив» и их семьи, представители Зеленодольского завода им.Горького, соощает ТАСС.

«Я помню 2014 год, когда мы с директором проходили по предприятию с пустыми доками, пустыми цехами. Но сейчас ваш завод становится центром судостроения на юге России. Очень приятно видеть здесь детей, пусть наши дети видят плоды трудов своих родителей. Я уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной. Она не может быть другой, потому что вы вложили свою душу», — сказал во время церемонии начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главкома ВМФ Александр Витко.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Они способны развивать скорость в 30 узлов, водоизмещение составляет около 1 300 тонн, численность экипажа — около 80 человек, дальность плавания корабля — 6 000 морских миль. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Патрульный корабль «Сергей Котов» был заложен 8 мая 2016 года. Это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. Корабль пополнит состав Черноморского флота.

На сайте Минобороны уточняется, что корабль назван в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова.