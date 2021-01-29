На улице Суворова начинается ремонт дороги

На первом этапе ремонта улицы на три месяца ограничат движение транспорта на участке от ул.Воронина до ул.Людмилы Павличенко.

Проезд будет закрыт с 30 января до 30 апреля. На это время вводится двустороннее движение по ул.Фрунзе от пересечения с ул.Воронина до ул.Марата и на ул.Марата от пересечения с ул.Фрунзе до ул.Суворова. По четной стороне ул.Фрунзе ограничивается остановка и стоянка транспортных средств.

Работы по ремонту улицы Суворова будет вести ООО «Крымстроймост». Эта симферопольская фирма заканчивала ремонт моста через суходол на ул.Пожарова, контракт на который первоначально достался подрядчику из Воронежа.

Департамент транспорта обещает, что все работы на исторической улице будут проходить под наблюдением общественности. Для этого создана рабочая группа, в которую помимо чиновников департамента и представителя подрядчика вошли депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова, глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, и заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин

Ремонт будут вести в два этапа. Начнут с участка у Владимирского собора — усыпальницы адмиралов. Старинную брусчатку там обещают привести в надлежащий вид и даже ликвидировать в ней заплаты из асфальта.