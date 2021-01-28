В СевГУ откроют школу-лицей

Для учащихся старших классов на базе Севастопольского Государственного университета планируется открыть лицей с техническим и гуманитарным направлениями.

Лицей — совместный проект университета и города по созданию условий для развития талантливых, одаренных, мотивированных ребят, помощи в приобретении ими актуальных и перспективных профессий. Реализовать его собираются уже в следующем учебном году.

«Это часть программы по созданию кадрового резерва для рывка в развитии Севастополя», — так говорит о лицее проректор по профориентационной работе СевГУ Ирина Авдеева.

Подобные предуниверсариумы уже существуют при крупных вузах страны: Высшей школе экономики, МГУ, МГПУ, Томском политехническом университете и других. Всего в России их 12.

Внутри выбранного профиля на площадках университета ребята смогут конкретизировать свои профессиональные интересы. В режиме мастер-классов и лабораторных работ школьники будут на практике пробовать себя в различных направлениях и отраслях. Ребята будут включены в студенческие научные и социальные проекты.