В Севастополе уровень безработицы ниже, чем по РФ

Уровень безработицы в Севастополе в настоящее время составляет 3,9%, тогда как средний по стране — 6,2%.

Такая информация прозвучала 28 января на заседании правительства города.

— Уровень безработицы по методологии МОТ (Международной организации труда) — 4,6%, сейчас в Севастополе составляет 3,9%. В 2019 году этот показатель был на уровне 4,4%, — сообщила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова. По ее данным, безработица в городе снизилась.

— Если сравнивать по Южному федеральному округу, то там — 6,4%, по РФ — 6,2%, — доложила чиновница.

Она также рассказала о разработанных мерах по доведению численности занятого населания до уровня 2019 года. Комплекс мер включает также переобучение и предполагает участие в их реализации департамента экономиеческого развития.