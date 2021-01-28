В Инкермане откопали свыше 60 надгробных стел времен Римской империи

В окрестностях Севастополя археологическая экспедиция Института археологии РАН нашла свыше 60 надгробных стел, украшавших могилы скифской знати времен Римской империи. Это указывает на особый статус некрополя Киль-Дере-1, где они были найдены.

«Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», — заявил начальник Комплексной Херсонесской археологической экспедиции ИА РАН Олег Шаров, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Могильник Киль-Дере 1, открытый археологами в 2018 году в рамках подготовки к строительству восьмого этапа трассы «Таврида», расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в римскую эпоху: в нескольких километрах от могильника Киль-Дере находятся другие известные некрополи, такие как Чернореченский могильник, Инкерманский могильник, «Совхоз №10» и недавно открытый Фронтовое 3.

Как отмечают ученые, могильнику Киль-Дере-1 повезло меньше, чем его соседям. О его существовании давно знали черные копатели, в результате чего могильник давно и систематически грабили. Когда экспедиция ИА РАН приступила к его изучению, археологи обнаружили более 120 грабительских ям.

После «черных археологов»

Судя по характеру повреждений, разграбление некрополя началось на рубеже 21 века и продолжалось до недавнего времени. В ходе тщательной фиксации всех разрушенных могил стало понятно, что могильник был перекопан большой группой грабителей с использованием землеройной техники и современной аппаратуры: металлодетекторов и георадаров. В результате этого всего 14 захоронений из 232 могил, исследованных археологами, оказались не разграбленными.

«К сожалению, эти раскопки позволяют с протокольной точностью зафиксировать масштабы грабительства на археологических памятниках Крыма», — отметил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба ИА РАН.

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор заупокойных даров, в том числе керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды и изделия из металла. По мнению исследователей, собранные ими артефакты представляют собой лишь остатки того, что оставили «черные копатели», а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.

В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках позднескифских могильников Крыма римского времени — в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий.

Все эти находки, как отмечают археологи, позволяют установить, когда возник этот некрополь. По всей видимости, могильник начал функционировать на рубеже 1-2 веков и прекратил существование в конце 4 века, в эпоху Великого переселения народов, испытав при этом влияние пришлого населения, что отразилось в том, как менялась манера захоронений останков скифской знати.