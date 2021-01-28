Сотрудники Художественного музея обеспокоены условиями хранения картин

Напомним, что в сентябре 2018 года в связи с начавшейся реставрацией главного здания музея на проспекте Нахимова коллекцию перевезли и частично разместили в здании кинотеатра «Москва».

Отреставрировать здание музея обещали в течение года, однако этого не случилось до сих пор. Пока подрядчики сменяли друг друга, сроки окончания ремонта переносили из года в год. По последним данным, музейная коллекция сможет вернуться на свое законное место только не раньше декабря 2021 года.

Между тем, нынешние условия хранения драгоценных произвнедений искусства явно не соответствуют нормативным. В здании кинотеатра отсутствует центральное отопление, а потому помещение приходится обогревать кондиционерами, тепловой пушкой и прочими электрическими обогревательными приборами, одновременное включение которых неизменно выбивает фазу.

— Зимой температура в зале опускается до двенадцати с половиной градусов. Люди как-то еще могут вытерпеть такие условия, но не картины. Нам очень обидно, что полотна, которые в годы войны с таким трудом удалось спасти и сохранить, в сегодняшних условиях могут быть безвозвратно утрачены, — пожаловалась смотритель музея Людмила Дуванская.

Она напомнила, что картины должны храниться при определенной влажности и температуре.

— Но о чем можно говорить, если во время дождя в нашем помещении вода стекает по стенам, а расставленные по залу ведра — характерная примета нынешнего экспозиционного зала. Не лучше ситуация и в хранилище, там наши девчонки каждый день сражаются за поддержание тепловых и влажностных условий. Ведь в помещении нет ни вентиляции, ни отопления, а относительная влажность составляет всего 42-44% (при нормативной — 55%), — поддержала коллегу Татьяна Луговец.

Сотрудниц также волнует, что само здание музея на проспекте Нахимова уже два года стоит без оконных рам и остекления, а это означает, что внутренние стены, несмотря на их толщину, непременно пропитываются влагой и сыреют, что может привести к появлению грибковой плесени.

— Мы очень хотели бы показывать севастопольцам и гостям города все, что вот уже третий год откровенно страдает в малоприспособленных для этого помещениях — скульптуры, гобелены, фарфор... Гости города приходят к нам и, как правило, разочаровываются увиденным: «И это все?!», — рассказали собеседницы.

В том-то и дело, что не все. Пока еще, не все.