Соблюдать социальную дистанцию и носить маски будем до 10 февраля

Решение о продлении основных противоэпидемических мероприятий в Севастополе принято 28 января на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции. Речь идет о соблюдении социальной дистанции и масочного режима до 10 февраля.

Вместе с тем решено снять некоторые ограничения, в том числе по работе театров и кинотеатров, музеев, ресторанов.

Для людей в возрасте 65+ обязательность режима самоизоляции приобретает рекомендательный характер. Для данной категории граждан продлевается (до 28 февраля) возможность оформить больничный лист и находиться дома.

С января 2021 года в Севастополе каждый день регистрируют около сотни новых случаев заболевания covid-19.