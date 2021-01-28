Ситуацию по коронавирусу сочли улучшающейся

Информация о том, что в целом эпидситуация в Севастополе в целом улучшается, прозвучала 28 января на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Заместитель губернатора Александр Кулагин доложил, что выявляемость остается на одном и том же уровне— около 100 человек в сутки. Значительно уменьшилось количество госпитализаций и внебольничных пневмоний, за последние семь дней того и другого стало меньше примерно в полтора раза. Снижается и средненедельный кофицинент темпа прироста, а также коэффициент распространения, который на сегодня составляет 1.

— Свободный коечный фонд и составляет 48%, в отделении интенсивной терапии находится 34 человека, на аппарате искусственной вентиляции легких — пациентов нет. С понедельника уменьшилось количество госпитализированных в возрасте 65+. На сегодня можно констатировать, что при сохранении выявляемости у нас состояние по заболеваемости улучшается, — сделал общий вывод А.Кулагин.

По его словам, имеющийся коечный фонд планируется сохранять «на достаточном уровне наполнения для того, чтобы госпитализировать людей старше 65 лет даже при малейших признаках заболевания и с легким течением».

По словам главного санитарного врача города Романа Проскурнина, необходимо определить подрядчика в лице организации, которая может осуществлять «заключительную дезинфекцию на объектах асоциальных групп».

Губернатор Михаил Развожаев сказал, что на эти цели, возможно, придется выделить средства по линии социальной защиты и заключить «небольшой контракт», ориентировочно на 500 тысяч рублей.

Все вышеизложенное прозвучало на фоне сообщения пресс-службы правительства Севастополя о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Умерли пять человек в возрасте от 72 до 84 лет.

Всего в Севастополе коронавирусная инфекция выявлена у 9401. В настоящий момент выздоровел 8481 человек, 381 умерли.