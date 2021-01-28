Разрешили селиться в гостиницы без справок, проводить корпоративы, ходить в театры и музеи

Решение о снятии ряда прежде установленных ограничений принято 28 января на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

С 1 февраля в Севастополе возобновляется работа театров, кинотеатров, цирка, музеев. Условие — не более 30% зрителей и посетителей от общей вместимости помещений, социальное дистанцирование и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

С этой даты отменяется обязательное предоставление справок на пцр или на наличие антител при заселении в гостиницы.

Булут сняты временные ограничения по работе предприятий общественного питания (при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований), разрешено проведение корпоративов, торжественных мероприятий и кейтеринга, с сохранением органичений по численности присутствующих (не более 15 человек).

С 1 февраля разрешено предоставление экскурсионных услуг на открытом воздухе, без ограничений по количеству участников, а в закрытых помещениях — при количестве участников не более 30% от общей вместимости помещения.

Разрешено проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, при 50% присутствии зрителей от полной заполняемости, например, трибун. В закрытых помещения должна соблюдаться рассадка зрителей в 30%-ом объеме от заполняемости зала.

Для людей в возрасте 65+ обязательность режима самоизоляции приобретает рекомендательный характер. Для данной категории граждан продлевается (до 28 февраля) возможность оформить больничный лист и находиться дома.