Разрабатывают прибор для борьбы с мусором в море

«Распознавание микроводорослей, микропластиков и других частиц биологического или техногенного характера позволит нам разработать прибор, который в комплексе с устройствами сепарирования объектов будет способен не только собирать данные о загрязнении морской среды, но и бороться с ними путем объединения мусора в один конгломерат, предотвращая дальнейшее распространение», — рассказал доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрий Полетаев.

Концептуальная разработка представит собой полностью автономную плавучую платформу с солнечными модулями и батареями, которые позволят ей функционировать 24 часа в сутки.

«На сегодняшний день мониторинг загрязнений водных сред осуществляется с использованием искусственных спутников, которые собирают данные о количестве загрязнённой воды и проводят общий анализ ее состояния. Однако таким образом невозможно обнаружить и оценить количество микрочастиц, представляющих опасность для рыб и других морских обитателей. Разрабатываемый прибор может анализировать концентрацию микрочастиц в воде, которые не видны со спутников, а в дальнейшем и очищать ее механическим путем», — подчеркнул Д.Полетаев.

Работа над проектом ведется год, он тесно связан с трехлетними исследованиями ученых в сфере цифровой голографической микроскопии, говорится в сообщении пресс-службы КФУ. В реализации проекта участвуют шесть человек, в том числе студенты и аспиранты. Сейчас ученые разрабатывают действующий прототип устройства. Результаты исследования опубликованы в научном журнале AIP Conference Proceedings.