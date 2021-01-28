Прожиточный минимум установили на весь год

На очередном заседании правительства Севастополя 28 января принято постановление об установлении прожиточного минимума по социально-демографичесским группам населения на 2021 год.

Как пояснила, и.о.обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова, с 2021 года в стране произошел переход на новую модель установления прожиточных минимумов. Теперь, согласно федеральному закону, они будут приниматься сразу на весь год, а не ежеквартально, как было раньше.

— Прожиточный минимум мы устанавливаем на уровне второго квартала 2020 года, — сообщила Е.Бардакова.

Величина прожиточного минимума в Севастополе за второй квартал составила: среднедушевая — 11 380 рублей, для трудоспособного населения — 12 164 рубля, для пенсионеров — 9 275 рублей, для детей — 12 276 рублей.