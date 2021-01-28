К медали им.Даши Севастопольской прилагается 150 тысяч рублей

Вместе с медалью за милосердие, которую будут вручать медсестрам Севастополя, будет выдаваться денежная премия в размере 150 тысяч рублей.

Так решено 28 января на заседании правительства города.

При годовом лимите денежных средств в три миллиона рублей предполагается, что ежегодно эту награду получат до 20 медработников, сообщила и.о.директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко.

Как стало известно на заседании, сама медаль, учрежденная в 2020 году, уже изготовлена, а самый первый экземпляр награды будет вручен посмертно медсестре Пелагее Мазуровой, которая заразилась ковидом, спасая жизни севастопольцев.

Медаль поручено в ближайшее время вручить родственникам П.Мазуровой.

На заседании также прозвучало предложение вручать медаль не только к Дню медика, а по мере поступления предложений от медучреждений.

Из фото на сайте правительства Севастополя можно увидеть, что профиль знаменитой сестры милосердия Даши Севастопольской на медали вышел более сухопарым, чем предлагала автор победившего в конкурсе эскиза Анна Садовникова.

Справка

Медалью имени Даши Севастопольской награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и (или) инвалидами труда.