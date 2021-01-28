Дама-преподаватель позарилась на чужие мужские часы

В Дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от улетающего в Москву пассажира о пропаже наручных часов. Мужчина вспомнил, что снял их с руки при прохождении предполетного досмотра и оставил их в лотке на стойке.

В ходе отработки поступившего заявления полицейские установили, что забытые часы увидела 64-летняя пассажирка — преподаватель из Томска — и присвоила их.

По возвращении домой женщина подарила часы несовершеннолетнему родственнику.

Оперативники изъяли похищенное по месту проживания злоумышленницы. Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитительнице грозит до пяти лет лишения свободы.