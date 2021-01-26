В Крыму с 28 января ожидается резкое похолодание

Объявлено штормовое предупреждение о резком похолодании на 8-10 градусов в Крыму. С четверга по субботу на полуострове прогнозируют снег и ветер до 25 м/с.

«После продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела с 28 по 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго- западного ветра до 15-20 м/с, 28 и 29 января — до 20-25 м/ с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов», — предупреждает МЧР республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Севастополе прогнозируется усиление ветра. В среду, 27 января — облачно, дождь, ветер южный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С тепла.

В четверг 28 января начнется похолодание. Ветер ночью юго-западный, днем — западный, 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7°С тепла. По прогнозу ожидается дождь.