В Казачьей бухте строят поликлинику

Долгожданная поликлиника будет иметь детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое отделение на 200 посещений в смену и женскую консультацию.

Острая необходимость в медицинском учреждении в Казачьей, этом микрорайоне Севастополя, возникла еще в украинское время. Строительство поликлиники начали в 2011 году, но возвели только два этажа, которые стали недостроем.

Второй раз поликлинику начали строить в декабре 2019 года, объект включили в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя на 2019 год. Цена контракта составила 264,27 миллиона рублей, срок сдачи объекта — не позднее 1 декабря 2021 года. Но заказчик ГБУ «Дирекция капитального строительства» в январе 2020 года разорвал контракт с подрядчиком — московским ООО «Сатурн».

В этот раз подряд на строительство поликлиники достался ООО «Теплостройсервис». Срок окончания работ теперь декабрь 2022 года.

«Мы демонтировали старое здание, которое было уже в ветхом состоянии. Сейчас завершаем эти работы, приступаем к выполнению внутриплощадочных сетей — вода, канализация, тепловые сети. Все работы должны быть закончены к декабрю 2022 года. На строительстве задействовано 20 специалистов, позже планируем привлечь более 150 человек и порядка пяти единиц техники», — отметил руководитель проекта Игорь Мухин.

26 января стройку проинспектировал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Он рассказал, что проектом предусматриваются благоустройство территории и высадка зеленых насаждений.

«По финансированию Москвы у нас также предусматривается ремонт существующих поликлиник. Ведутся проектные работы по строительству поликлиники на проспекте Острякова. В ФЦП включен объект — строительство больницы на 140 мест на Северной стороне. В ближайшее время подрядчик приступит к проектированию. В районе улицы Шевченко запланировано строительство поликлиники на 100 посещений, возведение детской поликлиники на Корабельной стороне и самый главный наш объект — это медицинский кластер», — рассказал о планах И.Гапицонов.