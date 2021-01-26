В Голландии собираются обустроить набережную и сквер

Жители поселка Голландия хотят в сквере стационарный туалет, ограду у обрыва, не хотят «пеньки», шезлонги и страшные фонари и новгородского князя.

На набережной в Голландии морозным и снежным днем 17 января состоялось обсуждение проекта благоустройства сквера им.Александра Невского. По словам активиста Северной стороны Александра Руденко, проектировщики заверили, что предложения и замечания, высказанные перед этим в онлайн-режиме, уже внесены в проект благоустройства.

В комментариях на сайте Нахимовской администрации, где заранее был выложен проект, жители недоумевают, почему их набережную назвали «сквером Александра Невского». Почему нет привязки к истории Голландии и не учитывается наличие на набережной памятника советским военным ученым?!

Консолидированное мнение высказал почетный председатель РОО ВиВ СВВМИУ «Севастопольская Голландия» контр-адмирал Евгений Кобцев: «Убиваем историю СВВМИУ!? Это территория Голландии. Должно быть все строго! В 1976 году в честь подвига ученых и военных инженеров в бухте Голландия был сооружен памятник, на котором есть надпись: «Здесь в 1941 году в сражающемся Севастополе группой ученых под руководством А.П.Александрова и И.В.Курчатова были проведены первые в стране успешные опыты размагничивания кораблей Черноморского флота». Где этот памятник на проекте? И это в 80-летнюю годовщину начала обороны Севастополя. Также в этом году исполняется 110 лет со дня рождения Михаила Крастелева — вице-адмирала, участника Великой Отечественной войны, начальника училища, который восстановил и достроил Голландию, благодаря ему появились эта набережная, этот сквер! Какое отношение и с какой стороны «князь», хоть и благоверный, имеет отношение к Севастополю?»

На очной встрече с разработчиками присутствовало около 40 жителей Голландии, которые попросили обустроить в сквере стационарный общественный туалет, огородить обрыв, заменить лежаки на набережной на обычные скамейки, установить столбы освещения другого вида. Не нашли положительного отклика в их душах и архитектурные объекты «пеньки» в районе смотровой площадки у памятника не имеющему отношения к военному атому и подводным лодкам новгородскому князю.

По результатам обсуждений было принято решение о формировании наблюдательного совета, контролирующего благоустройство сквера, в который войдут местные жители. Доработанный проект разработчики обещают вновь представить для общественного обсуждения в марте.

По результатам обсуждений было принято решение о формировании наблюдательного совета, контролирующего благоустройство сквера, в который войдут местные жители.

Что предложили проектировщики

В рамках благоустройства общественного пространства разработчик — фирма из Ростова-на-Дону — предложил разделить проектируемый участок на две зоны. Первая — набережная и аллея, которые выложены плиткой. Вдоль берега предусмотрено размещение тех самых лежаков, которые не приглянулись местным жителям, а на аллее — скамеек, вазонов и клумб. Для освещения прогулочного пространства и зон отдыха запланирована установка фонарей (их внешний вид не понравился жителям Голландии) и ландшафтных светильников.

Вторая зона — непосредственно сквер. В его центральной части планируется установить памятник святому князю Александру Невскому в полный рост. Сквер огородят габионами, установят подсветку и озеленят. На входе и выходе разобьют клумбы и розарий.

Ключевая точка общественного пространства — терраса — плоский диск с вымощенной галькой средней частью. Она будет возвышаться над остальным рельефом и станет смотровой площадкой с видом на Севастопольскую бухту и центральную часть города.

Заказчик проекта — ГБУ «Парки и скверы», автор и исполнитель — ООО «Геоэкопроект».

Справка

Инициатива по благоустройству сквера в поселке Голландия и присвоению ему имени Александра Невского принадлежит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергею Халюте. Предложение было озвучено в декабре 2020-го на IX региональных Рождественских образовательных чтениях, посвященных этому православному святому. Из-за коронавирусных ограничений чтения проходили в онлайн-формате. В поддержку инициативы тогда выступили община Свято-Александро-Невского храма, расположенного в микрорайоне Голландия, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.